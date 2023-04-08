الصحة: توسيع إجراءات الكشف المبكر عن "التوحد" بهدف دمج المصابين في المجتمع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 12:30 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان إن برنامج الرعاية الصحية الأولية لطيف التوحد، يستهدف زيادة الوعي لمقدمي الخدمة، من خلال الدورات التدريبية التي استهدفت محافظات (دمياط والفيوم والقليوبية والمنوفية والقاهرة وكفر الشيخ والدقهلية وبني سويف والوادي الجديد والبحر الأحمر).

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى تطوير أيقونات المنصة الوطنية للصحة النفسية، بإضافة أيقونة «اطمن على ابنك» حيث يتمكن من خلالها أولياء الأمور من إجراء استبيانات لمتابعة النمو النفسي والاجتماعي للطفل، وكذلك احتمالية إصابته باضطراب طيف التوحد، مما يساعد على الكشف المبكر عن المرض، بهدف تحسين الحالة ودمجها في المجتمع.

وأكدت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، سعي الأمانة لزيادة الخدمات التخصصية في العيادات ومراكز الرعاية النهارية المتخصصة، حيث استقبلت وحدات الأمانة العامة خلال عام 2022 أكثر من 2000 زيارة من مرضى اضطراب طيف التوحد، الذين يتلقوا العلاج في مستشفيات ومراكز الرعاية النهارية التابعة للأمانة.