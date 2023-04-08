تحويلات مرورية لاستكمال مطلع محور عرابى الجديد

جدة - نرمين السيد - وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية لمطلع محور أحمد عرابى الجديد فى الاتجاه القادم من شارع المطار والمؤدى إلى شارع أحمد عرابى "ميدان سفنكس"، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية فى الاتجاه القادم من أرض اللواء، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يومين) ابتدءاً من صباح يوم الأحد الموافق 9/4/2023 وحتى صباح يوم الإثنين الموافق 10/4/2023 من الساعة 12 صباحاً حتى 7 صباحاً.

وجاءت التحويلات كما يلى:

حركة سير المركبات بشارع السودان القادمة من مناطق أرض اللواء وترغب بالسير اتجاه شارع أحمد عرابى تقوم بالدخول يميناً بشارع جلال الدين الحمامصى قبل منطقة الغلق الكلى مباشرة، ثم السير يساراً بشارع عبدالمنعم الصاوى وصولاً حتى شارع أحمد عرابى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.