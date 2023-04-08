” القوى العاملة ”: ندوة عن ” مخاطر عمل الأطفال” بالمنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 01:30 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا،بشأن تنظيم ندوة توعوية حول "مخاطر عمل الأطفال"،ذلك بالتعاون مع جمعية أمين بيك ابراهيم للأيتام بالمنيا..

أوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم السبت، أنها تلقت تقريرا من محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، أوضح فيه أن الندوة تناولت مفهوم عمل الأطفال والتوعية بمخاطرعمل الأطفال وأثره على الأطفال أنفسهم وعلى المجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، ويأتي ذلك تنفيذا لقرار وزير القوى العاملة رقم ٢١٥ لسنة ٢٠٢١ ،والقوانين الصادرة فى هذا الشأن.

وبحسب البيان القت المحاضرة تريزه سلامه كبير باحثين بالمديرية ومدير التراخيص وتنظيم عمل الأجانب وعضو بوحدة المساواة بين الجنسين، وأُقيمت تحت إشراف خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية،وشيرين عبد الحي مدير الإدارة العامة للمرأة،وعزة الجندى مدير ادارة المرأة بمديرية القوى العاملة بالمنيا.