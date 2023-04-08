وزير خارجية اليونان يستقبل سفير مصر في أثينا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 01:30 مساءً - التقى " نيكوس دندياس" وزير خارجية اليونان بالسفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية في أثينا، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية العلاقات الإستراتيجية بين مصر واليونان، خاصة في ظل ما تشهده من تطور ملموس في مختلف المجالات. كما اتفقا على أهمية تكثيف الجهود للعمل على توسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين سياسياً واقتصادياً وتجارياً، واستشراف آفاق تعاون جديدة، خاصة في مجال مشروعات الطاقة والغاز والربط الكهربائي التي ستتيح الفرصة لمصر لنقل الطاقة من مصر إلى الدول الأوروبية عبر اليونان.

كما تناول اللقاء التطورات السياسية الدولية والإقليمية خاصة في منطقة شرق المتوسط وكذلك الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به كل من مصر واليونان لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وكذا أهمية مواصلة التنسيق المشترك لتسوية النزاعات بالطرق السلمية.