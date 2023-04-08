عاجل.. الرئيس السيسى يتابع مشروعى التجلى الأعظم وسد جوليوس نيريرى التنزانى

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات سير العمل فى سد "جوليوس نيريرى" لتوليد الطاقة الكهرومائية فى تنزانيا، الذى ينفذه تحالف شركتى المقاولون العرب والسويدى إليكتريك بإشراف الحكومة المصرية، ويعد أضخم مشروع تنموى يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا، حيث يساهم فى توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حالياً بالبلاد، ومن ثم، يمثل نموذجاً يُحتذى به فى التعاون المثمر، الذى تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة، نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الأفريقية.



كما شهد الاجتماع، تناول موقف الأعمال الجارية فى عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى متابعة المشروعات المتعددة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق التكامل المستمر بين التحديث والتنمية فى كافة ربوع الوطن، جنباً إلى جنب مع استعادة الوجه الحضارى اللائق للقاهرة، وصون الطابع الخاص لجميع المواقع ذات القيمة التاريخية على مستوى الجمهورية.



واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اطلع كذلك على مستجدات العمل فى مشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بمدينة سانت كاترين فى سيناء؛ حيث وجه فى هذا الشأن بالاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، بحيث تصبح تلك البقعة المتفردة مقصداً عالمياً للزائرين من شتى أنحاء الأرض، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ ذلك المشروع المتكامل، الذى يراعى معايير الاستدامة البيئية العالمية، ويحافظ على التراث المعمارى، ويُعلى من القيمة الروحية للمنطقة، كملتقى للأديان وأرضاً للسلام.