«الأرصاد» تتوقع سقوط أمطار رعدية غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 06:29 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، غدًا الأحد، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتمتد أحيانًا إلى مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتوقع خبراء الهيئة أن يسود، غدًا، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الغربية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة، وعلى مناطق من السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة

العظمى الصغرى

القاهرة 35 19

العاصمة الإدارية 35 19

6 أكتوبر 35 18

بنهــــا 35 19

دمنهور 34 18

وادي النطرون 34 18

كفر الشيخ 33 18

المنصورة 34 18

الزقازيق 35 19

شبين الكوم 35 19

طنطا 34 19

دمياط 29 18

بورسعيد 32 18

الإسماعيلية 36 17

السويس 34 18

العريش 33 17

رفح 33 17

رأس سدر 33 17

نخل 35 11

كاترين 28 9

الطور 33 19

طابا 33 18

شرم الشيخ 32 22

الإسكندرية 28 17

العلمين الجديدة 26 16

مطروح 23 14

السلوم 23 12

سيوة 32 12

رأس غارب 32 21

الغردقة 33 21

سفاجا 33 21

مرسى علم 31 22

شلاتين 31 21

حلايب 30 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 31 21

الفيوم 36 20

بني سويف 36 19

المنيا 38 18

أسيوط 38 19

سوهاج 38 19

قنا 38 18

الأقصر 38 18

أسوان 38 19

الوادي الجديد 39 17

أبوسمبل 38 19