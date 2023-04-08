حياة كريمة- الكشف على أكثر من 1600 حالة بقافلة طبية ببساتين بركات بالشرقية

جدة - نرمين السيد - فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بساتين بركات، التابعة لمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، والتى استمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.





واشتملت القافلة على عدد 15 عيادة طبية فى 13 تخصص طبى هم: "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان"، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات الباطنة والعظام، لخدمة أهالى القرية، والقرى المجاورة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط. وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1607 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 18 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها. وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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