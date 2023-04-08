مترو الأنفاق: الانتهاء من توزيع 50 ألف وجبة إفطار صائم خلال نصف رمضان الأول

جاء ذلك بعد إطلاق حملة «هنفطر فى المحطة» للعام الثالث على التوالى، بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى، لإفطار صائم من خلال توزيع وجبات خفيفة على ركاب مترو الأنفاق.
من جانبه، قال أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث باسم مترو الأنفاق، أن وجبة الإفطار الخفيفة تحتوى على زجاجة مياه وعلبة عصير وباكو بسكويت بالعجوة.
وأضاف أن الوجبات توزع يوميا بعدد 3600 وجبة على الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات، وقت أذان المغرب، حيث إن التوزيع يكون داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو والأكثر كثافة (الشهداء - أنور السادات - العتبة - جمال عبدالناصر - شبرا الخيمة - الجيزة).
وتابع أن ذلك يأتى بالتعاون مع جمعية البر والتقوى، حيث توزع 500 وجبة يوميا لإفطار صائم بمحطتى (المرج الجديدة - عين شمس) بالخط الأول.
يذكر أن الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد 100 ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك.
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