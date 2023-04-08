16 ألف سائح يزورون معابد أبو سمبل بجنوب أسوان خلال 3 أيام

جدة - نرمين السيد - سجلت معابد أبوسمبل، جنوب أسوان، تدفقات سياحية كبيرة، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، من مختلف الجنسيات الدولية، حيث زار معبد أبوسمبل نحو 16 ألف سائح أجنبى وصلوا إلى المدينة السياحية الجنوبية جوا وبرا ونهرا.





وصرح المشرف العام على شئون السياحة والآثار بأسوان ومدير منطقة أسوان والنوبة الأثرية، الدكتور عبد المنعم سعيد، بأن المعبد شهد أول أمس الخميس، زيارة نحو 8900 سائح من مختلف الجنسيات وصلوا إلى مدينة أبوسمبل عبر 4 رحلات طيران و3 بواخر نيلية ونحو 370 مركبة "حافلة وكوستر وملاكى". كما سجل أمس زيارة نحو 4200 سائح، وزيارة نحو 3100 سائح اليوم السبت، بإجمالى 16 ألفا و200 سائح دولى. وأشار إلى أن العاملين فى المنطقة الأثرية بأبوسمبل قدموا الخدمات والتسهيلات المطلوبة لاستقبال السائحين وتسهيل دخولهم للمعبد والاستمتاع بجولة سياحية داخل أحد أجمل معابد مصر القديمة المكتملة.

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