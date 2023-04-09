الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وتوقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أن الفرصة مهيأة غدا لسقوط أمطار خفيفه إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من جنوب سيناء و جنوب الصعيد .

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناه تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة على القاهرة الكبرى غدا هى الأتربة العالقة خلال فترات النهار والتى تؤثر أيضا على مناطق من جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه اعتبار من الاثنين المقبل سيكون هناك انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء .