جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أن الفرصة مهيأة غدا لسقوط أمطار خفيفه إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من جنوب سيناء و جنوب الصعيد .
كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناه تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.
وتبقى الظاهرة المؤثرة على القاهرة الكبرى غدا هى الأتربة العالقة خلال فترات النهار والتى تؤثر أيضا على مناطق من جنوب الصعيد.
وأشارت إلى أنه اعتبار من الاثنين المقبل سيكون هناك انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وتوقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.