حقيقة إعتراض رجل شرطة على أداء أحد المشجعين الصلاة بمدرجاد ستاد القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أبريل 2023 02:28 صباحاً - فى ضوء ما نشرته إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعليق مدعوم بمقطع فيديو زعمت خلاله إعتراض رجل شرطة على آداء أحد الأشخاص للصلاة بمدرجات إستاد القاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 الجارى وحال قيام قوة أمنية معينة لتأمين مدرجات إستاد القاهرة الدولى بأحد مباريات كرة القدم بآداء مهامها فوجئ أحد رجال الشرطة بقيام مجموعة كبيرة من المشجعين بالنزول أمام السور الفاصل بين المدرجات وأرض الملعب وقيامهم بمحاولة إقتحام وتخطى الكردون الأمنى المقام بهدف منع تسلل الجماهير إلى أرض الملعب ، وذلك بدعوى إقامة الصلاة بتلك المنطقة .

وحال قيام رجل الشرطة بمنعهم وإرشادهم الى الأماكن التى يمكن الصلاة بها خلف المدرجات قام ( أحد المشجعين بالمدرج ) برفض تنفيذ التعليمات محاولاً بذلك إثارة الجماهير فقام رجل الشرطة بنهره وإخطاره بإخراجه من المدرجات وقام المذكور بالإمتثال للتعليمات .. ولم تحدث ثمة تجاوزات أو تعدى من جانب رجل الشرطة على المذكور .