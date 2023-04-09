الأوقاف تعلن عن 300 منحة ماجستير مجانية للأئمة والواعظات والعاملين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للحصول على منحة الماجستير المجانية للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بشرط ألا يكون قد أحيل المتقدم للتحقيق وتم معاقبته بأى لون من ألوان العقوبة فى الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ حتى تاريخه، وأن يكون تقرير كفاءته ممتازا آخر عامين.





واشترطت ألا يزيد سن المتقدم عن خمسة وأربعين عامًا فى تاريخ نشر هذا الإعلان، وأن يجتاز الاختبار المقرر لذلك، علما بأن المنح المتاحة للماجستير هذا العام تزيد على ثلاثمائة منحة .

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