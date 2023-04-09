تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 9 أبريل 2023 ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتمتد أحيانا إلى مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة، وعلى مناطق من السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء و شمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 19

العاصمة الإدارية 35 19

6 أكتوبر 35 18

بنهــــا 35 19

دمنهور 34 18

وادى النطرون 34 18

كفر الشيخ 33 18

المنصورة 34 18

الزقازيق 35 19

شبين الكوم 35 19

طنطا 34 19

دمياط 29 18

بورسعيد 32 18

الإسماعيلية 36 17

السويس 34 18

العريش 33 17

رفح 33 17

رأس سدر 33 17

نخل 35 11

كاترين 28 9

الطور 33 19

طابا 33 18

شرم الشيخ 32 22

الإسكندرية 28 17

العلمين الجديدة 26 16

مطروح 23 14

السلوم 23 12

سيوة 32 12

رأس غارب 32 21

الغردقة 33 21

سفاجا 33 21

مرسى علم 31 22

شلاتين 31 21

حلايب 30 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 31 21

الفيوم 36 20

بنى سويف 36 19

المنيا 38 18

أسيوط 38 19

سوهاج 38 19

قنا 38 18

الأقصر 38 18

أسوان 38 19

الوادى الجديد 39 17

أبوسمبل 38 19