متابعة الرئيس سير العمل فى سد «نيريرى» بتنزانيا يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "السيسى يبحث سير العمل فى سد "نيريرى" بتنزانيا، قالت صحيفة الجمهورية"، بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى تطورات سير العمل فى سد "جوليوس نيريرى" لتوليد الطاقة الكهرومائية فى تنزانيا، الذى ينفذه تحالف شركتى المقاولون العرب والسويدى إليكتريك بإشراف الحكومة المصرية، ويعد أضخم مشروع تنموى يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا، حيث يساهم فى توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حاليًا بالبلاد، ومن ثم، يمثل نموذجا يُحتذى به فى التعاون المثمر، الذى تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة، نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الإفريقية.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمـس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الـجـزار لتناول موقف الأعمال الجارية فى عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى متابعة المشروعات المتعددة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان "حصر أملاك وأصول الرى وإزالة التعديات عليها" نقلت صحيفة الجمهورية عن الدكتور هانى سويلم وزير المـوارد المائية والرى تأكيده أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضى المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده وزيـر الموارد المائية والرى مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها.

واقتصاديا، وتحت عنوان «المركزى»: 42.3 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية .. و147% ارتفاعا فى الشمول المالى، قالت صحيفة الأهرام أكد البنك المركزى إحراز تقدم ملحوظ فى معدلات الشمول المالى خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت نموا بلغ 147%، ليصل إجمالى المواطنين الذين لديهم حسابات فى البنوك أو البريد المصرى، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، إلى 42.3 مليون مواطن، بما يعادل 64.8% من إجمالى المواطنين (فى الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تقرير المركزى حول المؤشرات الرئيسية للشمول المالى لعام 2022 أظهر حدوث طفرة فى عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ 18.3 مليون سيدة فى نهاية 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016، كما ارتفعت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلي43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 31% خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن، محققة معدل نمو 54% خلال الفترة نفسها.

وعربيا، وتحت عنوان ‫إصابات فى الضفة وغزة برصاص الاحتلال وقنابل الغاز.. ومحاولة دهس فى القدس، قالت صحيفة الأهرام، واصلت القوات الإسرائيلية انتشارها الأمنى المكثف واقتحامها لعدد من المدن والبلدات بالضفة الغربية أمس، متسببة فى إصابة شابين فلسطينيين أمس بالرصاص فى بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين، وذلك وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة طولكرم بالضفة الغربية فجرا، من مدخلها الشرقى، وتمركزت فى محيط مخيم نور شمس، كما نشرت قناصتها فى المنطقة المقابلة للمخيم، موضحة أن مصادر محلية ذكرت أن طواقم الجيش الإسرائيلى اعتدت بالضرب على شابين من أهل المدينة.

‫ ولفتت الصحيفة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق الجيش لقنابل الغاز بشكل مكثف تجاه منازلهم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان "النقل" تتابع معدلات الإنجاز فى مشروعات الخط الأول للقطار الكهربائى السريع قالت صحيفة "المصرى اليوم"، تابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل معدلات الإنجاز فى مشروعات الخط الأول للقطار الكهربائى السريع "العين السخنة/ العلمين مطروح"، مؤكدا أن مشروع شبكة القطار الكهربائى السريع سيسهم فى خلق آلاف فرص العمل للشباب وتقليل الإزدحام المرورى وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب تأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله خلال جولته التفقدية للمشروع أمس، إن منظومة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة والمناطق السياحية والثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية كما ستسهم فى إنشاء مناطق لوجستية جديدة مع الإسهام فى نقل المنتجات واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت.

وصحيا، وتحت عنوان "افتتاح المركز المصرى للتحكم والسيطرة على الأمراض"، قالت صحيفة "المصرى اليوم"، أعلنت وزارة الصحة أمس، افتتاح مركز التحكم والسيطرة على الأمراض، وكذا التشدين الرسمى للعمل بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار" 100 مليون صحة" بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان وذلك بمقر المركز المصرى للتحكم فى الأمراض بمنطقة إمبابة موضحة فحص 110 آلاف من راغبى الزواج وإصدار 79 ألف شهادة طبية موثقة وزيادة عدد مراكز فحص المقبلين على الزواج لــ 313 مركزا، لافتة إلى أن المركز المصرى للتحكم والسيطرة على الأمراض يعد نواة منظومة بحثية ضخمة بالوزارة.