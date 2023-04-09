الصحة: إطلاق مبادرة جديدة للكشف عن 4 أورام سرطانية خلال أيام

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، إن الوزارة تستعد لإطلاق مبادرة جديدة للكشف المبكر عن 4 أورام سرطانية؛ بهدف خفض نسبة الإصابة بتلك الأمراض، وتقليل التكلفة الاقتصادية المخصصة لعلاج المصابين، الذى يكتشفون مرضهم فى مراحل متأخرة.





وقال عبدالغفار، فى تصريح له، إن المبادرة الجديدة تشمل اكتشاف وعلاج أمراض (سرطان الرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم، والقولون)، وجرى خلال الفترة الماضية التجهيز واستكمال الاستعدادات على مستوى البلاد؛ لتجهيز الفرق الطبية والمستشفيات والمراكز العلاجية المشاركة فى المبادرة"، مؤكدا أنه من المقرر أن تنطلق المبادرة على مستوى البلاد خلال الأسابيع المقبلة. وحول توفير الأدوية اللازمة لعلاج المرضى المكتشف إصابتهم بالسرطان، شدد متحدث الصحة على أنه لا يوجد نقص فى أدوية الأورام بمصر، إذ يتم توفيرها فى كل المراكز والمستشفيات، ودعمها فى خضم إطلاق المبادرة الجديدة.

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