وزير الرى يتابع الإستعدادات الحالية لفترة أقصى الإحتياجات ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أبريل 2023 09:29 صباحاً - إستعراض نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على عدد من الترع الرئيسية ومحطات الخلط الوسيط

الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- مواصلة أعمال التطهيرات الجارية لنهوها بشكل عاجل قبل فترة أقصى الإحتياجات

- دراسة قطاعات عدد من الترع الرئيسية لتحديد مدى إحتياجها للتكريك من عدمه

- مواصلة المرور الدورى على المجارى المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة الإستخدامات

- مراجعة كفاءة محطات الخلط الوسيط بمعرفة المعاهد البحثية المختصة

- الإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة الإستعدادات الحالية لفترة أقصى الإحتياجات المقبلة ، ومجهودات الوزارة في متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على عدد من الترع الرئيسية للإطمئنان على موقف أعمال التطهيرات بهذه الترع .

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال التطهيرات الجارية لنهوها بشكل عاجل قبل فترة أقصى الإحتياجات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع ، ودراسة قطاعات عدد من الترع الرئيسية لتحديد مدى إحتياجها للتكريك من عدمه .

كما إستعرض الدكتور سويلم تقارير المرور على محطات الخلط الوسيط والتى تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية لتغذية الترع المتعبة لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة ، حيث وجه الدكتور سويلم بمراجعة كفاءة هذه المحطات بمعرفة المعاهد البحثية المختصة لتحديد التصرفات الفعلية لهذه المحطات .

وشدد الدكتور سويلم على الإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، والمرور الدورى على المجارى المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة ، والسيد المهندس/ على منوفى رئيس مصلحة الرى ، والسيد الاستاذ الدكتور/ عصام خليفة رئيس هيئة الصرف ، والسيد الدكتور/ أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والسيد الدكتور/ رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه ، والسيد المهندس/ حسن يحيى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والسيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والسيد المهندس/ علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، والسيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، والسيد المهندس/ نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، والسيد الأستاذ الدكتور/ سامى سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا ، والسيد الأستاذ الدكتور/ جمال محمد القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الرى ، والسيد الأستاذ الدكتور/ ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل ، والسيد الأستاذ الدكتور/ حسام سيف مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية ، والسيد الدكتور/ أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتب الوزير ، والسيدة المهندسة/ إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ ، والسيد المهندس/ علاء عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، والسيد المهندس/ سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، والسيدة المهندسة/ سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بهيئة الصرف ، والسيد الأستاذ الدكتور/ محمد رشدى بالمكتب الفني للسيد الوزير ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والسيد المهندس/ احمد عبد العزيز بالمكتب الفنى للسيد الوزير .