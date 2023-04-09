الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وانخفاض ملحوظ يبدأ من غد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أبريل 2023 10:31 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 35 درجة، ليكون الطقس حار خلال ساعات النهار.

وتابعت هيئة الأرصاد : كما يمر غطاء سحابي علي شمال البلاد ليحجب أشعة الشمس، وسرعان ما تنخفض درجات الحرارة الي 28 درجة يوم الإثنين.

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة.