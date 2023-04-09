وزير الرى يوجه بتفعيل غرف الطوارئ استعدادا لفترة أقصى الاحتياجات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة، ومجهودات الوزارة فى متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات.





واستعرض الوزير، خلال الاجتماع نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على عدد من الترع الرئيسية للاطمئنان على موقف أعمال التطهيرات بهذه الترع.

ووجه سويلم، بمواصلة أعمال التطهيرات الجارية لنهوها بشكل عاجل قبل فترة أقصى الاحتياجات، لضمان تمرير التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع، ودراسة قطاعات عدد من الترع الرئيسية لتحديد مدى احتياجها للتكريك من عدمه.

كما استعرض الوزير، تقارير المرور على محطات الخلط الوسيط والتى تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية لتغذية الترع المتعبة لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة، ووجه بمراجعة كفاءة هذه المحطات بمعرفة المعاهد البحثية المختصة لتحديد التصرفات الفعلية لهذه المحطات.

وشدد الوزير، على الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات كافة، والمرور الدورى على المجارى المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للقطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا.