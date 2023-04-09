رئيس هيئة الرعاية الصحية يستقبل وفد من أمانة مجلس الوزراء وهيئة التأمين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أبريل 2023 12:29 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: نبحث توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجالات "التغطية الصحية الشاملة" و"إدارة وتشغيل المنشآت الصحية" و"تطبيق نظم الرعاية الأولية" و"معايير الجودة والحوكمة الإكلينيكية في المستشفيات" و"التوزيع الجغرافي الكامل للخدمات"

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نبحث التعاون لتقديم خدمات طبية عالية الجودة للوافدين من إندونيسيا للعلاج بمصر .. وتعزيز الفرص التنافسية في مجال السياحة العلاجية

الوفد الإندونيسي رفيع المستوى: منبهرون بما رآيناه على أرض الواقع خلال زيارتنا لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية والاستفادة من الخبرات المتميزة .. ويؤكدون: نتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفد رفيع المستوى من أمانة مجلس الوزراء وهيئة التأمين الصحي الإجتماعي بدولة إندونيسيا BPJS Kesehatan، لبحث تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية بين البلدين.

وضم الوفد الإندونيسي، كلًا من السيد يولي هارسونو، نائب أمانة مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية والثقافة، والسيد تيجوه سوبريادي، مساعد نائب أمانة مجلس الوزراء لشئون الصحة والدين والشباب والرياضة، والسيد مونديهارنو، مدير العلاقات المؤسسية بالهيئة المنفذة للتأمين الصحي الإجتماعي بإندونسيا، والسيد مهليل روبي، مدير التخطيط والتطوير بالهيئة، والسيد دافيد بانجون، مدير زيادة الإشتراكات، والسيدة وديانتي يوتامي، مساعد نائب مدير العلاقات المؤسسية.

واستعرض اللقاء، والذي عُقد بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية في مدينة نصر، تطورات نظام الرعاية الصحية في مصر، والتجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، وحوكمة النظام الصحي المصري، ومراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطبيق نظام طب الأسرة، وتسهيلات تقديم الرعاية الطبية للمرضى، والقوانين والتشريعات المصرية للتغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وملامح النظام الصحي المصري الجديد.

واستعرض، رؤية ورسالة وقيم وأهداف هيئة الرعاية الصحية، ومجهوداتها وإنجازاتها في تطور خدمات الرعاية الصحية في فترة قصيرة وبشكل سريع، والمبادرات الصحية والتوعوية، واستحداث حزم الخدمات الطبية، وتأهيل المنشآت الصحية للتسجيل والاعتماد للجودة، والتجهيزات الطبية وغيرالطبية، وقنوات التواصل لرضاء المنتفعين، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، والتأمين الطبي للمؤتمرات والأحداث الدولية الهامة، والتحول الأخضر للرعاية الصحية، وتبني الحلول المتطورة والمبتكرة في الرعاية الصحية لضمان الاستدامة.

واستعرض، أيضًا نتائج زيارة الوفد الإندونيسي للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وإطلاعهم على رحلة علاج المرضى، والمستويات الثلاثة لخدمات الرعاية الصحية "الأولية، الثانوية، الثالثية"، والتجهيزات الطبية وغيرالطبية للمنشآت، والأقسام المختلفة للتشخيص والعلاج، والخدمات الفندقية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وغيرها من دلائل التقدم الهائل للرعاية الصحية في مصر، كما تطرق إلى أوجه التشابه بين النظام الصحي المصري والإندونيسي لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة للمواطنين.

وناقش اللقاء، أوجه تعزيز التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتبادل الخبرات بين الجانبين، في مجالات التغطية الصحية الشاملة، وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وتطبيق نظم الرعاية الأولية، ومعايير الجودة والحوكمة الإكلينيكية في المستشفيات، والتوزيع الجغرافي الكامل للخدمات، والتسهيلات على المرضى، وتحسين تجربتهم في تلقي خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المحاور التي تضمن استمرارية الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في البلدين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية تعزيز التعاون مع أمانة مجلس الوزراء وهيئة التأمين الصحي الإجتماعي بإندونسيا، لتبادل ونقل الخبرات في شتى مجالات الرعاية الصحية، ولاسيما التحول الرقمي، والابتكار في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى بحث التعاون لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل ونقل الخبرات في المجالات سالفة الذِكر، كما أشار إلى بحث تعزيز التعاون لتقديم خدمات طبية عالية الجودة للوافدين من إندونيسيا للعلاج بمصر داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بما تمتلكه من تجهيزات طبية وغيرطبية هائلة، وكوادر طبية على أعلى مستوى، مما يسهم في تعزيز الفرص التنافسية في مجال السياحة العلاجية تحت مظلة مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر".

ومن جانبهم، أعرب الوفد الإندونيسي رفيع المستوى، عن سعادتهم للقاء، وحفاوة الاستقبال، وزيارتهم لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، مشيدين بما رأوه من دقة في التخطيط والبنية التحتية للمنشآت الصحية، والتجهيزات الطبية وغيرالطبية الهائلة للمنشآت، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، واستخدام أحدث البروتوكولات الإكلينيكية والتقنيات الطبية لعلاج المرضى، واحترافية وجودة تقديم خدمات الرعاية الصحية، مؤكدين انبهارهم وإعجابهم الشديد بما رآوه على أرض الواقع في منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، واستفادتهم بكثير من المعارف والخبرات المتميزة، معربين عن تطلعهم لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.

وشارك اللقاء، من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والدكتور مازن علاء الدين، عضو بالإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالهيئة.