وزيرة البيئة تشارك فى إطلاق الإطار الاستراتيجى القومى للصحة الواحدة (صور)

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أنه بدأ هذا المفهوم مع مطلع أوائل عام 2000 فى ظل الأزمات الكوكبية وزيادة نسب التلوث والتأثير على الكوكب ككل من ناحية النبات والحيوان والإنسان، مؤكدة على أهمية العمل على منهجية الصحة الواحدة وعدم الفصل بينهما لمواجهة التحديات الصحية المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة لضمان استدامتها.

جاء هذا فى كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال إطلاق مصر رسميا "الإطار الاستراتيجى القومى للصحة الواحدة 2023 –2027" كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارات الصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضى والبيئة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية فى مصر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" فى مصر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وممثلى مجلس النواب والشيوخ وممثلى الوزارات المعنية والمنظمات الدولية.

وأضافت وزيرة البيئة أن كوفيد 19 كان ناقوس الخطر بالنسبة لنا فى بحث كيفية التعامل مع الصحة الواحدة، مشيرة إلى أن هناك مليون وفاة سنوية عالميا نتيجة نزلات معوية وحوالى 9 مليون وفيات حديثى الولادة، 6 مليون وفاة من تلوث الهواء.

وأوضحت الوزيرة، أن الدولة المصرية عملت على المستوى الوطنى على 3 محاور والذى بدأ فى عام 2019 لتغير لغة التعامل مع الملف البيئى أو القطاع البيئى تمثل المحور الأول فى الحد من التلوث سواء فى رصد نوعية الهواء والتقليل من تلوث الهواء والمياه والتربة، إضافة إلى رفع الوعى من خلال منع الإتجار غير المشروع فى الحياة البرية، ووقف الصيد فى موسم معين للمساعدة على عملية الإكثار وعملية إكثار طيور معينة والتى بدأت فى العلمين من خلال طيور الحبارة بالتعاون مع دولة الامارات الشقيقة.

ودعت وزيرة البيئة، إلى التكاتف والعمل فى الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة مضيفة أن المنافع الاقتصادية من انتهاج استراتيجية الصحة الواحدة تقدر بـ 37 مليار دولار.

من جانبها أكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، أن نهج الصحة الواحدة ضرورى للوقاية من تفشيات الأمراض والطوارئ الصحية، ولذلك تم تضمينه كمبدأ أساسى فى الاتفاقية الدولية بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها والتى وافقت الدول الأعضاء فى المنظمة على صياغتها للحفاظ على الأمن الصحى العالمى لأنه كما رأينا فى جائحة كوفيد-19، الفيروسات لا تعرف الحدود الجغرافية ويمكنها أن تنتشر من دولة لأخرى، بالإضافة إلى الفوائد الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن الاستثمار فى الصحة الواحدة له عوائد كبيرة على الاقتصاد وتجنب الخسائر فى تكاليف الرعاية الصحية."

يقدر البنك الدولى أن تكاليف الوقاية من الأوبئة، باتباع مبدأ الصحة الواحدة، تصل إلى 11.5 مليار دولار سنويا، مما يجعلها أقل كلفة بشكل كبير مقارنة بتكلفة الاستجابة للأوبئة التى تبلغ حوالى 30 مليار دولار أمريكى فى السنة.

وبدوره قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" فى مصر، "لقد قطعت مصر بمؤسساتها الصحية والعلمية والأكاديمية وبالتعاون مع المنظمات الدولية، شوطا كبيرا على هذا الصعيد منذ عام 2011، بحيث أصبحت منصة الصحة الواحدة أكثر رسوخا، وأصحبت تمثل نوعا من المبادرات القيادية الهامة التى ينبغى الحفاظ عليها وتنميتها وإدراكا لهذه الحقيقة تم التعاون فى صياغة الإطار الاستراتيجى للصحة الواحدة والتى تمثل وثيقة طموحة ذات أهداف محددة قابلة للتحقيق".

وأضاف حاج الأمين: "بتدشين هذه الاستراتيجية تكون مصر فى مقدمة دول العالم التى تتبنى كدولة وبشكل مؤسسى تطبيق نهج الصحة الواحدة ليكون التزاما مستداما بين جميع القطاعات ذات الصلة، حيث إن هذا النهج يعمل على تحقيق التوازن وتحسين منظومة الصحة الحيوانية والنباتية والإنسان أيضا عن طريق تحقيق الطابع المؤسسى، وتعزيز القدرات الوطنية الصحية فى كافة قطاعات الوقاية، بالإضافة إلى منع التهديدات من خلال التنبؤ بها واكتشافها ووضع نظام للاستجابة السريعة".

جدير بالذكر أن إعداد الوثيقة شارك فيها وزارتي التعليم العالى والبحث العلمى والتنمية المحلية بالإضافة إلى هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتم إطلاق هذا الإطار لأول مرة فى مصر خلال فعالية رفيعة المستوى عقدت بحضور رئيس الوزراء معالى الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من ممثلى الوزارات والهيئات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة والسفارات.

ونهج "الصحة الواحدة" هو نهج يقر بالارتباط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة ويدعو إلى العمل المشترك بين تلك القطاعات لتحقيق نتائج صحية أفضل يمكنها أن تساهم بشكل فعال فى منع التهديدات الصحية العالمية والتنبؤ بها والاستجابة لها مثل جائحة كوفيد-19.