«الدولية للهندسة والإعلام» تعلن تدشين المجلة الأكاديمية على بنك المعرفة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأكاديمية، أن المجلة علمية محکمة نصف سنوية، تعنى بنشر البحوث الأصيلة فى تخصصات إدارة الأعمال وعلوم الإعلام بكل من اللغتين العربية والإنجليزية، ومراجعات الکتب، وملخصات الرسائل الجامعية والتقارير العلمية.

وأشارت إلى أن المجلة، تهتم بنشر البحوث التى تعالج مشكلات حقيقية فى المجتمع المحلى والإقليمى والعالمى، وتستهدف دعم أواصر التعاون مع کبرى دور النشر العربية والعالمية بغرض توفير قواعد بيانات تخدم الباحثين فى إعداد بحوثهم بشکل جيد.

ويرأس تحرير المجلة الدكتور طارق حسنين إسماعيل، عميد شعبة إدارة الأعمال بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، والرئيس الأسبق، لقسم المحاسبة، كلية التجارة، جامعة القاهرة.

وتضم المجلة هيئة تحرير عدد من الأساتذة الرائدين فى تخصصات الإعلام وإدارة الأعمال تحت تخصصات فرعية تتضمن بمجال الإعلام وتکنولوجيا الاتصال سواء کانت تحليلية أو ميدانية أو دراسات عن القائم بالاتصال أو غيرها من البحوث ذات الصلة.

ومن أمثلة المجالات ما يلى: وسائل الإعلام، الإعلام الجديد، الإعلام الدولى، الإعلام الموجه، مصداقية وسائل الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعى، القنوات الفضائية، القنوات الإخبارية، القنوات الدينية، الصحافة، الصحافة الإقليمية، الصحافة الدولية، صحافة البيانات، وکالات الأنباء، الإعلان الصحفى، العلاقات العامة، الأخلاقيات المهنية للعلاقات العامة، الصورة الذهنية للدول، الصورة الذهنية للمؤسسات، الصورة الذهنية للقائم بالاتصال، المسئولية الاجتماعية للعلاقات العامة، الرضا الوظيفى، إدارة السمعة، إدارة الأزمات، الإعلان التليفزيونى، الإعلان الإلکترونى، إعلان الهاتف المحمول، التسويق السياسى، التسويق الاجتماعى.

وكذلك علوم إدارة الأعمال، مثل المحاسبة المالية، محاسبة التکاليف، المراجعة، السلوک التنظيمى، والتسويق، إدارة التمويل، إدارة الموارد البشرية، الإدارة الدولية، أسواق المال والمشتقات المالية، النظم الضريبية، الإدارة الإستراتيجية، إدارة الجودة الشاملة، تحليل المحافظ الاستثمارية، المخاطر.