مدبولي يُتابع موقف توفير احتياجات السوق من الأعلاف والذرة والصويا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أبريل 2023 05:27 مساءً - عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء، وفول الصويا.

وعرض وزير الزراعة ـ خلال الاجتماع ـ تقريرًا حول كميات الأعلاف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على الحاجة لتوفير كميات كافية تلبي احتياجات مزارع الدواجن، وتسمح بحدوث انخفاضات في أسعار الأعلاف، بما يدعم الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة، ويحول دون ارتفاع أسعارها.

واختتم الاجتماع بالتوافق على قيام القطاع المصرفي بإجراءات سريعة لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لزيادة كميات الأعلاف في السوق المحلية، وتسريع إجراءات الإفراج عن شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا؛ من أجل الحفاظ على استمرارية دورات إنتاج الدواجن في المزارع، وتفادي أي انقطاعات في الإنتاج.