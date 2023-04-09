الحكومة: إجراءات سريعة لتوفير النقد الأجنبى لزيادة الأعلاف بالسوق المحلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أبريل 2023 05:27 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا.

وتم التوافق، فى الاجتماع، على قيام القطاع المصرفى بإجراءات سريعة لتوفير موارد النقد الأجنبى اللازمة لزيادة كميات الأعلاف فى السوق المحلية، وتسريع إجراءات الإفراج عن شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا؛ من أجل الحفاظ على استمرارية دورات إنتاج الدواجن فى المزارع، وتفادى أية انقطاعات فى الإنتاج.