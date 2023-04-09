جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم الأحد، إن ذلك يأتى فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله " عز وجل " مبنى ومعنى، مشيرة إلى أن إجمالى ما تم افتتاحه منذ الأول من يوليو 2022 حتى الآن 1077 مسجدًا، منها 871 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و206 مساجد صيانة وتطويرًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: افتتاح 23 مسجدًا الجمعة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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