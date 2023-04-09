عاجل- السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة

جدة - نرمين السيد - فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، منذ قليل، قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة.



جدة - نرمين السيد - فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، منذ قليل، قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة. صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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