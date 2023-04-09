عاجل- الرئيس السيسى يتناول وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر

جدة - نرمين السيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، على تناول وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر.



جدة - نرمين السيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، على تناول وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر. جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للرئيس السيسى لقسم شرطة مدينة نصر أول. وأدار الرئيس خلال الزيارة المفاجئة نقاشًا مع الضباط والأفراد والمواطنين داخل القسم.

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