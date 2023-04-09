الرئيس السيسي يطمئن على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة بقسم شرطة مدينة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أبريل 2023 08:23 مساءً - اطمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة قسم شرطة مدينة نصر، وذلك على هامش تناول وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر.

كما أدار الرئيس عبد الفتاح السيسي نقاشًا، بعد تفقده لقسم الشرطة، مع الضباط والأفراد والمواطنين داخل القسم، قبل أذان المغرب بدقائق.

وفي وقت سابق وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحشد جميع القدرات والخبرات لتعزيز عوامل نجاح المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي، من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل، مع مواصلة الحرص في هذا الصدد على الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من إنتاجية وحدة المياه.