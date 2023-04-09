ضابطة حقوق الإنسان بقسم مدينة نصر توضح للرئيس دورها فى مساعدة المواطنين

جدة - نرمين السيد - قالت ضابطة حقوق إنسان، بقسم أول مدينة نصر، إن وزارة الداخلية، عقدت دورات تدريبية للضباط عن كيفية التعامل مع كل الحالات، سواء مع المرضى النفسيين وذوى الهمم وجميع المواطنين.





وأضافت الضابط، خلال حوارها مع الرئيس السيسى، خلال زياته لقسم أول مدينة نصر، أن من ضمن هذه الحالات الإنسانية، سيدة مسنة، من مدينة أسوان، لكنها تقيم فى محافظة القاهرة، فى شقة بمفردها، طلبت النجدة، وأبلغت أنها مريضة وغير قادرة عن صرف المعاش الخاص بها.

وتابعت أنه التعامل مع الحالة من خلال ضابط الدورية، واستطاعت السيدة المسنة صرف المعاش.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل مفاجئ، قسم شرطة مدينة نصر أول، فى موعد أذان المغرب، حيث اطمأن الرئيس السيسى على سير العمل، وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين.

وتناول الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد، ووجه لهم التحية على ما يبذلونه من جهد فى سبيل الوطن.