جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش جولة مفاجئة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قسم أول مدينة نصر استمع خلالها للعاملين فى القسم والمواطنين وشاركهم الإفطار.
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن سعادته بزيارته لقسم شرطة مدينة نصر أول، وأوضح "الرئيس" فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":
"سعدت اليوم بزيارتى لقسم أول مدينة نصر وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم".
وتابع الرئيس: "تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السيسى يلتقط صورة تذكارية مع العاملين فى قسم أول مدينة نصر (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.