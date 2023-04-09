هاشتاج «مصر أمان معاك ياريس» تريند تويتر بعد زيارته قسم مدينة نصر

جدة - نرمين السيد - وزار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل مفاجئ، قسم شرطة مدينة نصر أول، فى موعد أذان المغرب، حيث اطمأن الرئيس السيسى على سير العمل، وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين.

وتناول الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد، ووجه لهم التحية على ما يبذلونه من جهد فى سبيل الوطن.