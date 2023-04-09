عاجل- السيسى يلبى طلب أحد المواطنين بالتقاط صورة خلال زيارته لقسم مدينة نصر

جدة - نرمين السيد - وقال أحد المواطنين الموجودين فى قسم مدينة نصر، والمشاركين فى الإفطار مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه توجه للقسم اليوم لأنه وجد زجاج سيارته تعرض للكسر، فتوجه للقسم لعمل محضر إثبات حالة لتقديمه لشركة التأمين.
وطلب المواطن من الرئيس السيسى التقاط صورة تذكارية، قائلا: "أنا مبسوط جدا إنى شوفت حضرتك النهاردة ونفسى بعد الفطار أتصور معاك، وكان الله فى عونك"، ليرد عليه الرئيس ملبيا طلبه: "نتصور".
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