هاشتاج «حياة كريمة» يتصدر تريند تويتر

جدة - نرمين السيد - واستطاع البرنامج، إدخال السرور على عدد كبير من الأسر المصرية المستحقة، من خلال عدن طرق إما بسد ديونهم أو بمساعدتهم ماديا فى المعيشة، إلى جانب تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، وتوفير مشروعات منتجة لغير القادرين.

برنامج "حياة كريمة"، من تقديم أيمن مصطفى، ويذاع على فضائية "dmc"، يوميا طوال شهر رمضان، فى تمام الساعة السادسة إلا الربع مساء.

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هى مشروع قومى لتطوير الريف المصرى، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى عام 2019، تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، فى إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر.