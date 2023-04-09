كنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك بروما تحتفل بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - احتفلت كنيسة السيدة العذراء الأقباط الكاثوليك، بروما، اليوم الأحد، بعيد القيامة المجيد، حسب التقويم الغربى.



جدة - نرمين السيد - احتفلت كنيسة السيدة العذراء الأقباط الكاثوليك، بروما، اليوم الأحد، بعيد القيامة المجيد، حسب التقويم الغربى. ترأس الصلاة الأب ميخائيل رشدى، راعى الكنيسة، بمشاركة الأب موسى كمال، والأب بيتر جاد والأب سيمون، والشماس إسحق.

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