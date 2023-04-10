مختار جمعة يشكر رئيس الوزراء على موافقته على عقد مؤتمر الأوقاف الدولى الـ34

جدة - نرمين السيد - وافق الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على عقد مؤتمر الأوقاف الدولى الرابع والثلاثين تحت عنوان: ”الفضاء الإلكترونى والوسائل العصرية للخطاب الدينى.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة” فى الفترة من (9 – 10) سبتمبر 2023، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالشكر الجزيل للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تفضله بالموافقة على إقامة المؤتمر، متمنيًا أن تشكل أعمال هذا المؤتمر وبحوثه نقلة نوعية فى مجال الدعوة الإلكترونية، وحسن استخدام الفضاء الإلكترونى فى مجال نشر القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية الراقية النبيلة، والإسهام فى تحقيق السلام الإنسانى والعالمي، ونشر روح التسامح وفقه العيش المشترك. وأكد أن الوزارة من الآن للإعداد الجيد للمؤتمر من خلال ورش عمل متخصصة، تعد بمثابة التحضير الجيد لأعمال المؤتمر، وجار تشكيل لجنة علمية وفنية متخصصة لوضع استراتيجية متكاملة لتعامل الوزارة مع الفضاء الإلكترونى ووسائل التواصل والاتصال الحديثة، وحسن توظيفها فى نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم ومجابهة الأفكار المتطرفة. ويتضمن المؤتمر المحاور التالية: 1- الفضاء الإلكترونى ضرورة العصر. 2- الوسائل غير التقليدية وأثرها فى تناول الخطاب الديني. 3- الفتوى الإلكترونية. 4- التحفيظ والتدريس عن بعد. 5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار. 6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية فى المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

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