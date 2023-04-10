القومى لحقوق الإنسان يرحب بعقد الحوار الوطنى لقاءات مع المنظمات الحقوقية

وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن حضور منظمات تمثل طيفا واسعا من المنظمات الحقوقية للاجتماع والدخول فى حوار مع المنسق العام للحوار الوطنى وأعضاء الأمانة العامة والفنية للحوار يعطى الحوار زخما كبيرا ويوسع من دائرة المشاركة على نحو يمنح كل القوى السياسية والأصوات الداعمة للحقوق والحريات العامة فرصة حقيقية لطرح أفكارها، خاصة شواغل المجتمع الحقوقى فى مصر.
وأكدت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مخرجات الاجتماع الأخير تبشر بجدية من كل الأطراف فى مناقشة كل القضايا المطروحة على الحوار الوطنى ويعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان آمالا كبيرة على نتائج اللقاءات بين الأمانة العامة للحوار الوطنى والمنظمات الحقوقية، والذى من المقرر استكمال جلساته فى الفترة المقبلة، لما تنطوى عليه تلك الاجتماعات التمهيدية من أهمية قصوى لإنجاح الحوار الوطنى المرتقب.
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