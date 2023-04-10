وزارة الطيران تجرى قرعة الحج للعاملين بالوزارة لهذا العام 1444هـ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور أمانى متولى الوكيل الدائم بالوزارة والطيارعمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى والعميد محمد سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والعميد محمد على رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية جاء ذلك تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى.

وفى مستهل كلمتها خلال إجراء القرعة، أعلنت أمانى متولى قرار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بزيادة أعداد العاملين الذين سيتم اختيارهم لتأدية فريضة الحج لهذا العام ليبلغ عددهم 14 موظفًا معربه عن شكرها وتقديرها نيابة عن جميع العاملين بهذه اللفتة الإنسانية التى تدل على حرص وتقدير وزير الطيران على إتاحة الفرصة لعدد أكبر من العاملين لتأديه فريضة الحج مما أسهم فى إدخال الفرحة والسرورعلى نفوس جميع العاملين الذين أشادوا بهذه اللفتة الجميلة.

شهد العاملون إجراء القرعة العلنية فى أجواء يملأها الفرحة والشفافية والعدالة فى الاختيار بين جميع المتقدمين لقرعة الحج وفقًا لضوابط وشروط واضحة ودون أى استثناءات لأحد.

وعقب إجراء القرعة وإعلان أسماء الفائزين نقلت الوكيل الدائم لوزارة الطيران تهنئة الفريق محمد عباس وجميع العاملين بالوزارة للفائزين بالحج متمنين لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورًا.

وتم الإعلان عن أسماء الفائزين فى قرعة الحج وهم الأستاذ: محمد محمود إدارة شئون المقر، وجمال عبد الله الأمانة العامة وسعيد عبد المنعم القطاع المالى والإدارى وهشام محمد شئون مكتب الوزير وماهر شعبان القطاع المالى والإدارى ولبنى محمد الموارد البشرية ومعروف محمد الشئون الإدارية ومحاسن عبد الهادى المكتب الفنى وأيمن حسنى سلطة الطيران المدنى وماجد محمد قطاع الشئون الهندسية ومحمد محمود الثقافة الجوية وطارق عبد القادر وفايز إمام من إدارة النقل الجوى ومحمد عبد اللطيف الثقافة الجوية وعمرو صلاح الدين إدارة المخازن وحسن محمد شئون مكتب الوزير.