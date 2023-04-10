الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة اليوم وتوقعات بسقوط أمطار

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر ومدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة
وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشماليه والوجه البحرى، مع فرص ضعيفه لأمطار خفيفه على مناطق من القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة ورعديه أحيانا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.
ويكون ذلك مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيره للرمال والأتربة على وسط وجنوب الصعيد.
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