الأوقاف تحتفل بذكرى فتح مكة اليوم من مسجد السيدة نفيسة

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على عقد مؤتمر الأوقاف الدولى الرابع والثلاثين تحت عنوان: ”الفضاء الإلكترونى والوسائل العصرية للخطاب الدينى.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة” فى الفترة من (9 – 10) سبتمبر 2023، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالشكر الجزيل للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تفضله بالموافقة على إقامة المؤتمر، متمنيًا أن تشكل أعمال هذا المؤتمر وبحوثه نقلة نوعية فى مجال الدعوة الإلكترونية، وحسن استخدام الفضاء الإلكترونى فى مجال نشر القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية الراقية النبيلة، والإسهام فى تحقيق السلام الإنسانى والعالمي، ونشر روح التسامح وفقه العيش المشترك.

وأكد أن الوزارة من الآن للإعداد الجيد للمؤتمر من خلال ورش عمل متخصصة، تعد بمثابة التحضير الجيد لأعمال المؤتمر، وجار تشكيل لجنة علمية وفنية متخصصة لوضع استراتيجية متكاملة لتعامل الوزارة مع الفضاء الإلكترونى ووسائل التواصل والاتصال الحديثة، وحسن توظيفها فى نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم ومجابهة الأفكار المتطرفة.