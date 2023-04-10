تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للبرودة على جنوب البلاد.





أما عن الظواهر الجوية، فتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وتكون خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.. بينما تكون هناك فرص لأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر ومدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 14

العاصمة الادارية 27 13

6 اكتوبر 27 13

بنهــــا 26 14

دمنهور 25 15

وادى النطرون 27 15

كفر الشيخ 25 14

المنصورة 25 18

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 27 16

طنطا 26 15

دمياط 24 14

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 27 15

السويس 26 14

العريش 24 15

رفح 23 14

رأس سدر 28 15

نخل 29 11

كاترين 23 06

الطور 28 15

طابا 26 14

شرم الشيخ 30 19

الاسكندرية 21 14

العلمين الجديدة 21 15

مطروح 20 14

السلوم 21 12

سيوة 25 12

رأس غارب 29 21

الغردقة 31 21

سفاجا 31 21

مرسى علم 31 22

شلاتين 31 21

حلايب 30 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 31 21

الفيوم 27 20

بنى سويف 27 14

المنيا 29 16

أسيوط 31 19

سوهاج 33 19

قنا 36 18

الأقصر 36 18

أسوان 37 19

الوادى الجديد 35 17

أبوسمبل 36 19