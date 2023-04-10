جاء ذلك خلال تفقدها مع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، الليلة السابعة من فعاليات رمضان الثقافية، والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، فى الممشى السياحى ببنى سويف، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ووزارة الثقافة، وحشد من الجمهور رواد الممشى.
كما تفقدا معرض الحرف اليدوية والتراثية، وشاهدا عروضا لفرقة "بنى سويف للفنون الشعبية"، التى قدمت مجموعة من الرقصات والأغنيات التى تعبرعن جزء أصيل من التراث المصري، وفرقة "الفيوم للموسيقى العربية"، التى قدمت عددا من الأغانى الوطنية والأغانى الطربية، إلى جانب فقرة "إلقاء شعر" من الطفلة "رودينا محمد" من مركز الفشن.
ونظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية ب15 موقعا لفرع ثقافة بنى سويف خلال ليالى رمضان، منها الفشن وأهناسيا المدينة وأبو صير وببا، وتختتم الفعاليات الثلاثاء القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الثقافة: تنظيم فعاليات رمضان فى مدن وقرى حياة كريمة لتحقيق العدالة الثقافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.