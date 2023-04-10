الثقافة: تنظيم فعاليات رمضان فى مدن وقرى حياة كريمة لتحقيق العدالة الثقافية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، إن الوزارة نظمت فعاليات رمضان هذا العام بعدد كبير من المدن والمراكز وكذلك قرى "حياة كريمة"، رافعة شعار "رمضان.. الثقافة فى كل مكان"، تحقيقا للعدالة الثقافية وحق الجميع فى منتج ثقافى وإبداعى جاد.





جاء ذلك خلال تفقدها مع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، الليلة السابعة من فعاليات رمضان الثقافية، والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، فى الممشى السياحى ببنى سويف، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ووزارة الثقافة، وحشد من الجمهور رواد الممشى.

كما تفقدا معرض الحرف اليدوية والتراثية، وشاهدا عروضا لفرقة "بنى سويف للفنون الشعبية"، التى قدمت مجموعة من الرقصات والأغنيات التى تعبرعن جزء أصيل من التراث المصري، وفرقة "الفيوم للموسيقى العربية"، التى قدمت عددا من الأغانى الوطنية والأغانى الطربية، إلى جانب فقرة "إلقاء شعر" من الطفلة "رودينا محمد" من مركز الفشن.

ونظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية ب15 موقعا لفرع ثقافة بنى سويف خلال ليالى رمضان، منها الفشن وأهناسيا المدينة وأبو صير وببا، وتختتم الفعاليات الثلاثاء القادم.