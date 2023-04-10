بعد تجديد الثقة.. رئيس التنظيم والإدارة يتعهد بمواصلة جهود الإصلاح الإدارى

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على تجديد الثقة فيه رئيسا للجهاز، مجددا العهد على مواصلة جهود الإصلاح الإدارى.





وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على تجديد الثقة فيه رئيسا للجهاز، مجددا العهد على مواصلة جهود الإصلاح الإدارى.

كما وجه رئيس الجهاز الشكر للرئيس أيضا على دعمه لكل قضايا الإصلاح الإدارى وإيلاء رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة أهمية خاصة.

وأشار الشيخ فى بيان اليوم إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يمر بمرحلة فارقة فى تاريخه، ويعد انتقال دواوين الوزارات وعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية بمثابة نقلة نوعية فى طريقة ادارة الجهاز الادارى وتحسين بيئة العمل، مشيرا إلى أن جهود الإصلاح الإدارى التى بدأت بوضع خطة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة فى عام 2014

ولفت إلى أن جهود الاصلاح الادارى فى الفترة الماضية - والتى هى بمثابة إعادة ترتيب البيت من الداخل Back office - ساهمت كثيرا فى تيسير عملية الانتقال، موضحا أن الجهود التى بذلت حتى الآن فى طريق إصلاح الجهاز الإدارى للدولة كثيرة، ولكنها خطوة على طريق الإصلاح التى يعززها إيمان قيادة سياسية واعية بأهمية الإصلاح والتطوير والاستثمار فى البشر.

جدير بالذكر أن الدكتور صالح الشيخ هو أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وشغل سابقا عدة مناصب أكاديمية منها مدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بذات الكلية، ورئيس قسم الإدارة العامة والقائم بأعمال وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، ويشغل حاليا نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية.

كما شغل عدة مناصب عامة منها مستشار وزير التنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للإصلاح الإدارى.

وشغل أيضا عضوية العديد من اللجان منها لجنة إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، ولجنة إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية وغيرها، بالإضافة إلى العديد من اللجان فى عدد من الجهات.

وعلى الصعيد الإقليمى والدولى، يشغل حاليا الدكتور صالح الشيخ منصب نائب الرئيس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالانتخاب ممثلا لمصر، ونائب رئيس الجمعية الأفريقية للإدارة العامة بالانتخاب أيضا، وعضو مجلس إدارة دورية الأمن القومى والاستراتيجية التى تصدر عن أكاديمية ناصر العسكرية، ورئيس مجلس إدارة مجلة التنمية الإدارية.

كما يشغل منصب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة منذ أبريل 2018.