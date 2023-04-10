بطريركية الأرمن الكاثوليك تهنئ محافظ القاهرة بعيد الفطر

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وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين، وداعيًا أن تكون الأعياد فرصة لنشر التسامح والسلام، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين.
وهنأ المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك محافظ القاهرة بحلول عيد الفطر المبارك موجهًا الشكر له لحرصه الدائم على المشاركة فى المناسبات الدينية الخاصة بالكنيسة وتقديم الدعم الكامل لها.
كان محافظ القاهرة قد شهد يوم السبت الماضى احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
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