محافظ الجيزة يتابع رصف وتطوير الطرق بمراكز أوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة

جدة - نرمين السيد -

واطلع راشد، على نسبة تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق ترعة الزمر بنطاق مركز ومدينة أوسيم والجارى تطويره بطول 4.5 كم وتكلفة تصل إلى 23 مليون جنيه، بدءا من محور الضبعة حتى مزلقان منطقة سقيل بمركز أوسيم، لربط الحركة المرورية مع محاور الضبعة والفريق كمال عامر لتيسير حركة تنقل المواطنين.

كما تابع محافظ الجيزة نسبة تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق طراد النيل بدءا من مركز ومدينة أوسيم وبطول 2.5 كم حتى مركز ومدينة منشأة القناطر، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة.

المحافظ اطلع على جهود مركز منشأة القناطر فى رفع كفاءة طبقة الطريق بمزلقان السكة الحديد بالجلاتمة لازدواج وتوسعة المزلقان وتيسير حركة المارة، بالإضافة إلى بدء تجهيزات أعمال رصف وتطوير طريق محطة المياه الرئيسى بمنشاة القناطر، وجرى وضع طبقه الدقشوم والسن لتنفيذ الأعمال.

كما اطلغ على استكمال أعمال رصف طريق المنصورية بمركز ومدينة كرداسة الذى يشهد تطوير وتوسعه شامله لتتماشى مع أعمال التطوير التى يشهدها القطاع بالكامل.

وكلف المحافظ، رؤساء مراكز أوسيم ومنشاة القناطر بالمتابعة الميدانية فى أثناء تنفيذ الأعمال للتأكد من جودة الخامات المستخدمة مع تنفيذ الأعمال طبقآ للمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة إلى جانب مراعاة تدعيم الطريق بعدد كاف من أعمدة الأنارة وبالوعات صرف الأمطار.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف الجارية لما لها من أهمية حيوية فى ربط الحركة المرورية بالمراكز.