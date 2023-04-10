سفراء دول منظمة التعاون الإسلامى يشيدون بافتتاح مسجد مصر الكبير

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، سفراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى المعتمدين لدى مصر، فى إطار الحرص على التواصل مع الدول أعضاء المنظمة وتعزيز علاقات التعاون معها وشرح المواقف المصرية تجاه القضايا التى تهم العالم الإسلامى.





وقد رحب الوزير شكرى فى بداية اللقاء بالسفراء، مؤكداً على دعم مصر لمنظمة التعاون الإسلامى وتعزيز الدور الذى تقوم به للدفاع عن مصالح وأولويات العالم الإسلامى، حسبما صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

كما أكد وزير الخارجية على أنه انطلاقاً من اقتناع مصر الراسخ بالدور المحورى الذى تضطلع به المنظمة العريقة فى التصدى للتحديات الجمة التى تواجه الدول الأعضاء، فقد ظلت مصر تنادى منذ سنوات بأهمية دعم وتطوير آليات عمل المنظمة لتتواكب مع معطيات العصر الحديث، لكى تتبوأ وضعها الدولى ويكون لقراراتها تأثير على الساحة الدولية باعتبارها تعبر عن مصالح شعوب العالم الإسلامى.

واستطرد المتحدث الرسمى موضحاً أن وزير الخارجية دعى الدول الأعضاء بالمنظمة إلى الاستفادة من نشاط مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام فى تعزيز السلم والأمن دولياً وإقليمياً من خلال بناء قدرات الدول، لدعم التعاون فى مجالات حفظ وبناء السلام وتسوية النزاعات والحوار والتفاوض والوساطة.

وتطرق إلى ملف الارهاب، حيث أكد على ضرورة تبنى مقاربة شاملة لمعالجة جذور الإرهاب والتطرف ومسبباتهما، مشيراً إلى الدور المهم الذى يضطلع به الأزهر الشريف و"مرصد الأزهر لمكافحة التطرف" فى تفنيد الخطاب الإرهابى والمتطرف، والترويج للفكر الوسطى المعتدل الذى يتفق وصحيح الدين.

من ناحية أخرى، تطرق سامح شكرى فى كلمته إلى تفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا مؤخراً والتمييز الذى يتعرض له المسلمون فى الغرب، بما فى ذلك تحت مسميات حرية الرأى وحرية التعبير، وهو ما يؤدى إلى رد فعل عنيف يتهم العالم الإسلامى على إثره بالإرهاب، ودعا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لمكافحة مثل هذه الممارسات المعادية للإسلام، والتى تهدد بشكل خطير حقوق الأقليات المسلمة فى الدول الأوروبية ويمكن أن تؤدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وكشف السفير أبو زيد، أن سامح شكرى فتح باب الحوار خلال اللقاء مع سفراء دول منظمة التعاون الإسلامى، حيث أشاد عدد من السفراء بالاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية بالحفاظ على التراث الإسلامى والدفاع عن قضايا العالم الإسلامى، لاسيما الدور القيادى والرائد الذى يضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الصدد.

وتم الإشادة فى هذا الصدد بافتتاح مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية وما يمثله من منارة فكرية وثقافية إسلامية معاصرة.

وقد تناولت المناقشات أيضا دور المنظمة فى دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، واهمية ضمان احترام القيم الثقافية للمجتمعات الاسلامية فى القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على تضامن الدول الاسلامية مع بعضها البعض فى المحافل الدولية المختلفة.