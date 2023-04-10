المساجد تتأهب لاستقبال العشر الأواخر وإقامة سنة الاعتكاف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 02:32 مساءً - انطلقت صباح اليوم الاثنين حملات نظافة المساجد على مستوى الجمهورية بإشراف مباشر من قيادات الدعوة وأئمة المساجد استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وتتضمن الحملة نظافة المساجد وتهيئتها لإقامة سنة الاعتكاف وصلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وبخاصة الأماكن التي يتم إعدادها لاستقبال المعتكفين.

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمسجد النور بالعباسية، اجتماعًا بأئمة المساجد الكبرى من محافظات القاهرة الكبرى وبعض المديريات الإقليمية المشرفين على الاعتكاف بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة

وقال الوزير أن الواجب الأول على الأئمة بعد أداء الفرائض هو الواجب الدعوي، وأن الأوقاف المصرية أعدت لهذا الشهر قبل بدايته بثلاثة أشهر بخطة دعوية وقرآنية غير مسبوقة، وقد عادت المساجد بحمد الله سبحانه العودة الكاملة لنشاطها كاملا وبصورة غير مسبوقة، مؤكدًا على ضرورة تجديد النية واحتساب الجهد في هذه الأيام المتبقية عند الله (عز وجل)، وإذا كنا نقول للناس. وقد أعلن وزير الأوقاف خلال الاجتماع عن إطلاق حملة نظافة موسعة للمساجد خلال اليومين القادمين استعدادًا للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مع ضوابط الاعتكاف والتي يأتي في مقدمتها ضرورة تحديد مكان الاعتكاف في المسجد، مع مراعاة أمكان الصلاة. جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف قد أعلنت عن ضوابط الاعتكاف هذا العام على النحو التالي: 1. على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف. 2. أن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم. 3. أن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد. 4. يمنع منعا باتا توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم. 5. يحظر حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية. 6. يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعباد

وعلى جانب تحتفل وزارة الأوقاف المصرية بذكرى فتح مكة مساء اليوم عقب صلاة التراويح بمسجد "السيدة نفيسة" (رضي الله عنها) بالقاهرة بإذن الله تعالى , وينقلها التلفزيون المصري.