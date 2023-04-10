الرئيس السيسى يتابع سير العمل فى المتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات سير العمل فى المتحف المصرى الكبير، فى ضوء بدء التشغيل التجريبى المحدود، وانتهاء الأعمال فى العديد من القطاعات، منها مبنى المتحف، والبهو العظيم والدَرَج العظيم، وميدان المسلة المعلقة، والحدائق المحيطة بالمتحف والمبانى الخدمية.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمراحل الأعمال والتجهيزات النهائية، خاصةً ما يتعلق بقاعات وصالات العرض، ومتحف مراكب الملك خوفو، وتجهيزات نقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم.

وذكر المتحدث الرسمى، أن الرئيس وجه بالاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف كمنظومة متكاملة، بحيث يعكس من ناحيتى الشكل والمضمون، عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وكذلك القدرة على التنظيم والإدارة الحديثة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

كما وجه الرئيس بمواصلة الأعمال الجارية، لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافى للمتحف، وبتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات، سعياً لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة برمتها، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية فى العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخى العظيم، وحاضرها ومستقبلها الذى نطمح إليه ونعمل من أجله.