وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من جون كيرى

جدة - نرمين السيد - تلقى سامح شكرى وزير الخارجية رئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اتصالا هاتفيا، اليوم الإثنين، من المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ "جون كيرى".





وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الاتصال شهد إشادة الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر والولايات المتحدة فى موضوعات المناخ، والتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك والتشاور خلال الفترة المقبلة من أجل البناء على ما تحقق خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى من نجاحات بهدف مواصلة تعزيز عمل المناخ الدولى فى مختلف جوانبه، والإعداد للدورة المقبلة للمؤتمر COP28 المقرر عقدها بدولة الإمارات نهاية العام الجارى.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن المبعوث الأمريكى أعرب خلال الاتصال عن التقدير لمشاركة الوزير شكرى فى الاجتماع الوزارى الافتراضى لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ الذى عقد الشهر الماضى.

وقد أوضح وزير الخارجية من جانبه أن الاجتماع مثل فرصة مهمة لاستعراض ما تحقق خلال مؤتمر COP27 من نجاحات تعزز من عمل المناخ الدولى على شتى الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة خسائر وأضرار تغير المناخ وتنفيذ التعهدات وحشد تمويل المناخ.

هذا، وقد حرص الجانبان على مناقشة عدد من الاستحقاقات الخاصة بعمل المناخ الدولى خلال المرحلة القادمة، حيث أكد الوزير شكرى رئيس الدورة 27 لمؤتمر المناخ على إلتزامه الكامل بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين، ومع الولايات المتحدة، لدفع أجندة العمل المناخى الدولى خلال تلك المرحلة المهمة.