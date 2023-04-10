الهيئة الإنجيلية: إفطار لـ 5000 من مزارعى «ازرع» بالفيوم وأسيوط والدقهلية

جدة - نرمين السيد - تستعد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت رعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلى، لتنظيم إفطار رمضانى اليوم الإثنين، لـ 5000 من مزارعى مبادرة "ازرع" فى الفيوم وأسيوط والدقهلية، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.





وبجانب المشاركة فى تنفيذ مبادرة «كتف فى كتف» وبهذه المناسبة الكريمة، تخطط الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالقيام بعدد من التدخلات لدعم الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة المنيا. وتشمل خطة التدخلات خلال شهر رمضان المبارك توزيع فى القاهرة 1770 كرتونة وفى الجيزة 1250 كرتونة وفى الدقهلية 1000 كرتونة مواد غذائية للمواطنين الأكثر احتياجا.

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