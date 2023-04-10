وزيرا التعليم والثقافة يشهدان احتفالية للنشاط الفنى والمسرحى (صور)

جدة - نرمين السيد - وخلال مشاركته بالاحتفالية، أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته، مؤكدا، أنها جاءت تعبيرا عن تفعيل الأنشطة الطلابية بالمدارس، مشيرا إلى أهمية دور المسرح المدرسى فى اكتشاف المواهب الجديدة من الطلاب، فضلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس بصفة عامة ومدارس ذوى الهمم بصفة خاصة لخلق جيل مثقف علميا وفنيا وأدبيا.

وأشار الوزير فى هذا الإطار إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، حتى تنتج المدارس فنانين عظام، مثمنا آليات التعاون بين الوزارتين فى تفعيل الأنشطة الثقافية وعودة المدرسة لدورها الحقيقى.

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال التعاون المثمر مع وزارة الثقافة، بدأت فى تنفيذ الخطوات الفعلية لمبادرة "إحياء المسرح المدرسى"، لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين فى مجال الفنون والثقافة والمسرح ورعايتهم منذ بداية الفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم مسابقات لأفضل مسرحية على مستوى الإدارات التعليمية ثم على مستوى المديريات ثم على مستوى الجمهورية.

كما أشاد الدكتور رضا حجازى بمواهب الطلاب خلال الاحتفالية وما تم تقديمه من إبداع حقيقى يدل على موهبة فنية، مؤكدا على أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى، وهو اتجاه الدولة بكل مؤسساتها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ولذلك تسعى الوزارة للاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها، وتطويرها.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، بالقدرات الإبداعية التى يمتلكها الطلاب المشاركين فى العروض على أختلاف أعمارهم، والتى ظهرت من خلال ما قدموه من فقرات متعددة بالحفل، وكذلك ما جسدته أعمال المعرض الفنى من تنوع ورقى.

وأشارت إلى أن تلك القدرات الفنية هى أولى ثمار التعاون بين وزارتى الثقافة والتربية والتعليم، فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين، والذى بدأ تفعيله أكتوبر الماضى بإقامة يوم النشاط الثقافى والفنى بالمدارس، وإعادة إحياء المسرح المدرسى.

وأكدت وزيرة الثقافة على استمرار التعاون بين وزارتى الثقافة والتربية والتعليم خلال الفترة المقبلة، لخلق ذائقة إبداعية لدى الطلاب تؤهلهم للارتقاء بالمجتمع، وتجعلهم أكثر قدرة على الوعى بالتحديات الراهنة والمستقبلية.

كما ثمنت جهود الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، إزاء اهتمامه وإيمانه بقيمة الفنون والإبداع فى صقل قدرات الطلاب تعليميا وتربويا، مؤكدة على أن وزارة الثقافة تسعى جاهدة للوصول بالمنتج الثقافى إلى الطلاب واكتشاف مواهبهم ورفع وعيهم فى مختلف مراحل التعليم.

وشهد الوزيران فقرات فنية للطلاب تضمنت فقرة عن الحضارة الفرعونية وأوبريت غنائى بعنوان "تحيا مصر"، كما تخلل الفقرات فنية عزف منفرد على الآلات الموسيقية البيانو، والجيتار والأورج لعدد من الطلاب.

وقدم طلاب مدارس التربية الفكرية فقرات فنية أيضا، كما قدم طلاب المرحلة الثانوية عرضا فنيا تحت عنوان "فى حب سيناء".

واختتمت الاحتفالية بتقديم أوبريت "أنا مصر" الذى شاركت به مدرسة سانت مارى التابعة لإدارة البساتين التعليمية، ومن إدارة حدائق القبة التعليمية شارك طلاب مدرسة دريم سكول التابعة ومدرسة سكة الوايلى الرسمية لغات، ومدرسة الإيمان الخاصة لغات، وحدائق القبة الإعدادية بنات.

كما شارك فى الأوبريت أيضا طلاب مدرسة الظاهر الإعدادية بنات التابعة لإدارة الشرابية التعليمية، ومن إدارة الخليفة والمقطم شارك طلاب المدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بنين، ومدرسة "تحيا مصر 1"، ومدرسة الشهيد خضر عبدالله الرسمية لغات، بالإضافة إلى طلاب مدارس مجمع الملك فهد إدارة غرب مدينة نصر التعليمية.

وخلال زيارة مدرسة النصر للغات، تفقد الوزيران المكتبة الأثرية بالمدرسة والتى تضم أكبر الموسوعات العلمية التى يمتد عمرها إلى 250 عاما، كما تضم 12 الف كتاب باللغة الانجليزية، و6 آلاف كتاب باللغة العربية، كما تضم كتبا قديمة يرجع تاريخها إلى تاريخ إنشاء المدرسة منذ أكثر من 100 عام.

وتفقد الوزيران أيضا المعرض الفنى الدائم بالمدرسة الذى يخدم جميع المراحل التعليمية بمجمع المدارس، حيث شهد الوزيران أنشطة الطلاب الفنية، وإبداعاتهم من أعمال فنية ويدوية ومشغولات ولوحات مرسومة.

وعقب ذلك تفقد الوزيران متحف المدرسة الأثرى والذى يحتوى على مقتنيات أثرية، حيث يضم بعض التحف والصور ودوريات المجلات المدرسية منذ عام 1939.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد المحمدى، مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة، ومحمد عطية، مدير الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، ومحمد عبد الهادى، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من قيادات الوزارة.