جدول امتحانات «أبناؤنا فى الخارج» للمتخلفين عن اختبارات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - وتبدأ جميع الامتحانات للطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى، عند الساعة الخامسة مساء، خلال الفترة بين 6 مايو 2023 وحتى 21 من نفس الشهر.

ويؤدى طلاب اللغات بالصفين الأول والثانى الثانوى، امتحان المستوى الرفيع فى لغة واحدة "الإنجليزية أو الفرنسية".

وفى سبتمبر 2022، أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا وزاريا بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم 136 لسنة 2013، بشأن تنظيم امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" والمعدلة بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 461 لسنة 2015، والذى نص على عقد الامتحانات بنظام الفصلين الدراسيين لأول مرة.

وينص القرار على: تعقد امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" إلكترونيا تحت إشراف سفارات جمهورية مصر العربية بجميع دول العالم، طبقا لأحكام قانون التعليم وتعديلاته وكافة اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، ولا يجوز عقد هذه الامتحانات فى أى دولة ليس لمصر تمثيل دبلوماسى بها، وتعقد هذه الامتحانات على نظام الفصلين الدراسيين اعتبارا من العام الدراسى 2022-2023، ويعفى الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

وخلال الفصل الدراسى الأول، تعرضت المنصة الإلكترونية لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج لسقوط "السيستم"، بسبب الضغط الشديد من قبل الطلاب، الأمر الذى دفع الوزارة لإتاحة منصة جديدة للامتحانات الإلكترونية، إضافة إلى إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، لمنح فرصة للطالب الذى لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكترونى خلال الفترة المحددة، لتحميل النسخة الورقية من الامتحان والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات وإرسالها عبر البريد السريع إلى مقر إدارة أبناؤنا فى الخارج بالإدارة العامة للامتحانات.